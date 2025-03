Die BASF-Aktie steht aktuell unter Druck und der Abverkauf setzt sich nach der Vorlage der endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr fort. Doch was genau stimmt Anleger so pessimistisch? Und was ist jetzt wichtig für den DAX-Konzern? Im Rahmen der Erwartungen Am Freitag hat der Chemiekonzern BASF seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt. Diese fielen im Wesentlichen so aus, wie erste Eckdaten es bereits erwarten ließen. So sank ...

