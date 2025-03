Die Aktien des IT-Dienstleisters Reply verzeichneten am vergangenen Freitag einen Rückgang von 1,00 Prozent und schlossen bei 163,25 Euro. Trotz des jüngsten Kursrückgangs zeigt sich die Aktie im längerfristigen Vergleich robust mit einem Plus von 5,63 Prozent im letzten Monat und einer beachtlichen Steigerung von 22,33 Prozent im Jahresvergleich. Die Marktkapitalisierung des italienischen Unternehmens, das auf digitale Transformationslösungen und innovative Technologien spezialisiert ist, beläuft sich derzeit auf 3,1 Milliarden Euro.

Anstehender Investorentermin

Am 25. März 2025 wird Reply an der STAR Conference teilnehmen. Diese Veranstaltung könnte für Anleger von Interesse sein, da das Unternehmen möglicherweise neue Einblicke in seine Geschäftsentwicklung geben wird. Mit einem aktuellen KGV von 24,16 für das laufende Jahr und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 12,57 bewegen sich die Kennzahlen des Unternehmens im branchenüblichen Rahmen.

