Shanghai - Beim Großen Preis von China startet McLaren-Pilot Oscar Piastri am Sonntag aus der Pole-Position. Der Australier legte am Samstag in Shanghai vor George Russell (Mercedes) und seinem Teamkollegen Lando Norris die schnellste Zeit hin.Auf den weiteren Plätzen folgten Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Racing Bulls), Kimi Antonelli (Mercedes), Yuki Tsunoda (Racing Bulls) und schließlich Alex Albon (Williams) auf P10, der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg (Sauber) startet von P12.Vor der Quali fand am Samstag bereits das erste Sprintrennen der Formel-1-Saison statt. Dieses konnte Hamilton im Ferrari für sich entscheiden. Der Brite setzte sich souverän gegen Piastri und Verstappen durch und sicherte sich den Sieg mit einem Vorsprung von über sechs Sekunden. Die größte Erkenntnis des Sprints dürfte sein, dass der Reifenverschleiß am Sonntag vielen Fahrern Probleme bereiten dürfte.