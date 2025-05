Miami - Oscar Piastri hat den Großen Preis von Miami gewonnen und damit seinen vierten Saisonsieg eingefahren. Der Fahrer des McLaren-Teams setzte sich in einem spannenden Rennen gegen seinen Teamkollegen Lando Norris und Mercedes-Star George Russell durch. Mit diesem Sieg baut Piastri auch die Führung in der Fahrer-Weltmeisterschaft weiter aus.Auf den weiteren Plätzen in den Punkten waren in dieser Reihenfolge Max Verstappen (Red Bull), Alex Albon (Williams), Kimi Antonelli (Mercedes), Lewis Hamilton, Charles Leclerc (beide Ferrari), Carlos Sainz (Williams) und Yuki Tsunoda (Racing Bulls) zu finden.Das Rennen war von einer Dominanz der beiden McLaren-Piloten geprägt, die den tapfer kämpfenden Max Verstappen schon bald schluckten, dem trotz Pole nicht viel gelingen wollte. Während einer Safety-Car-Phase ging auch Russell noch am Niederländer vorbei.