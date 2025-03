Die Tokyo Electron Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen weiteren leichten Rückgang von 0,04% und notierte zuletzt bei 137,03 EUR. Der japanische Halbleiterausrüster, der als Marktführer in der Produktion von Maschinen für die Halbleiterindustrie gilt, setzt damit seinen negativen Trend der letzten Wochen fort. Innerhalb des letzten Monats hat das Papier bereits 3,16% an Wert eingebüßt. Bemerkenswert ist der deutliche Jahresverlust von 43,14%, wobei die Aktie aktuell 6,46% über ihrem 52-Wochen-Tief, aber weiterhin 79,24% unter dem 52-Wochen-Hoch notiert.

Dividendentermin steht bevor

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Tokyo Electron ?

Für Anteilseigner von Tokyo Electron steht ein wichtiger Termin vor der Tür: Am 28. März 2025 wird die Schlussdividende ausgezahlt. Investoren sollten diesen Termin im Auge behalten, da er in direktem Zusammenhang mit der Kursentwicklung stehen könnte. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit 64,6 Milliarden Euro bei 471,6 Millionen ausstehenden Aktien.

Anzeige

Tokyo Electron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tokyo Electron-Analyse vom 23. März liefert die Antwort:

Die neusten Tokyo Electron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tokyo Electron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tokyo Electron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...