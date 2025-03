Die Avolta (ex Dufry) Aktie verzeichnete am vergangenen Freitag weitere Verluste im Schweizer Handel. Der Wert des globalen Reise-Einzelhändlers fiel am Nachmittag um 0,8 Prozent auf 39,12 CHF. Bereits am Vormittag war der Kurs um 0,9 Prozent auf 39,06 CHF gesunken. Trotz der aktuellen Schwäche zeigt der Aktienkurs im Jahresverlauf mit einem Plus von 16,23 Prozent jedoch eine insgesamt positive Entwicklung. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 6,0 Milliarden Euro.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Der jüngste Kurs der Avolta Aktie lag bei 40,97 EUR (Stand: 22. März). Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von derzeit 0,44 erscheint die Aktie nach klassischer Definition unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 wird mit 12,71 angegeben, während das aktuelle KGV bei 58,28 liegt. Der Reise-Einzelhändler betreibt weltweit über 2.300 Geschäfte in mehr als 60 Ländern.

