Volkswagen hat rund 11 Millionen Aktien der TRATON SE verkauft, was einem Anteil von etwa 2,2 Prozent entspricht. Der Konzern erzielte durch den Verkauf zum Preis von 32,75 Euro je Aktie einen Erlös von rund 360 Millionen Euro. Damit reduzierte sich der Volkswagen-Anteil am Nutzfahrzeughersteller von 89,9 auf 87,7 Prozent. Die TRATON-Aktie schloss am Freitag bei 32,20 Euro, was einem Tagesverlust von 1,53 Prozent entspricht. Im Wochenvergleich verlor das Papier deutliche 8,26 Prozent.

Nach dem Anteilsverkauf durch den Mutterkonzern ging der Aktienkurs zunächst um 7 Prozent zurück, stabilisierte sich jedoch im weiteren Tagesverlauf. Trotz des aktuellen Rückgangs verzeichnet TRATON seit Jahresbeginn ein Plus von 14,59 Prozent, liegt aber noch immer knapp 17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 38,75 Euro, das Anfang März erreicht wurde.

Positive Analysteneinschätzung trotz Anteilsverkauf

Die Schweizer Großbank UBS bewertet die TRATON-Aktie weiterhin positiv und stuft sie mit "Buy" ein. Das Kursziel wurde auf 41 Euro festgesetzt. Laut UBS-Analyst Hemal Bhundia ist der Verkauf der 11 Millionen Aktien ein positiver Schritt in Richtung eines größeren Streubesitzes, was für die langfristige Marktpositionierung des Unternehmens vorteilhaft sein könnte.

Herausforderungen und strategische Ausrichtung

Die Nutzfahrzeugbranche steht vor erheblichen Herausforderungen bei der Anpassung an neue Emissionsstandards und der Integration alternativer Antriebstechnologien. TRATON positioniert sich in diesem Umfeld durch Investitionen in die Entwicklung von Elektro-Lkw und nachhaltige Mobilitätslösungen. Der technische Indikator RSI liegt mit einem Wert von 65,9 im neutralen bis leicht überkauften Bereich, was auf eine gewisse Konsolidierungsphase nach dem starken Jahresstart hindeutet.

Die Reduzierung von Volkswagens Anteil könnte auf eine strategische Neuausrichtung und einen stärkeren Fokus auf den Kapitalmarkt hindeuten. Während die Aktie kurzfristig mit einer erhöhten Volatilität von knapp 48 Prozent konfrontiert ist, zeigt der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von 6,72 Prozent einen intakten mittelfristigen Aufwärtstrend.

