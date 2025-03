Der DAX 40ISIN: DE0008469008hat am Dienstag das bisherige Allzeithoch vom 06. März leicht überboten. Zum Handelsende am Freitag notiert der DAX40 bei 22.892 Punkten auf Xetra, derzeit deutet aus charttechnischer Sicht vieles auf eine Seitwärtsbewegung im Bereich um 22.200 und 23.500 Punkten hin. Die Top-Performer in Kalenderwoche 12 waren Siemens Energy (+4,32%), SAP (+3,85%) und Bayer (+3,41%). Mit einem Abschlag von 5,76 Prozent war der Wolfsburger ...

