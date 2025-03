The following instruments on XETRA do have their first trading 24.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.03.2025Aktien1 KYG93Y5D1039 VISEN Pharmaceuticals2 DE000BFB0V38 Metro AG ST z.Verk.3 DE000BFB0V46 Metro AG VZ z.Verk.4 US00183L2016 ANGI Inc.5 CA46500E8678 IsoEnergy Ltd.6 US47010C8881 Jaguar Health Inc.7 US45784G3092 Zoomcar Holdings Inc.Anleihen/ETF1 DE000A4DFLN3 Allianz SE2 US65473PAU93 NISOURCE Inc.3 USU9273AEM37 Volkswagen Group America Finance LLC4 USU9273AEK70 Volkswagen Group America Finance LLC5 NO0010894330 Genel Energy Finance 4 Ltd.6 XS3025207807 Swiss Re Subordinated Finance PLC7 USU9273AEL53 Volkswagen Group America Finance LLC8 USU9273AEN10 Volkswagen Group America Finance LLC9 SE0023314299 Quant AB10 XS3034598394 Barclays PLC11 DE000A30V4C6 Bremen, Freie Hansestadt12 XS3035906844 DNB Boligkreditt A.S.13 US91332UAG67 Unity Software Inc.14 USU9273AEJ08 Volkswagen Group America Finance LLC15 USU09513KH11 BMW US Capital LLC16 DE000HEL0E46 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 IE000NVM56L3 iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF