Zürich - DKSH hat eine strategische Partnerschaft mit Cellink für Bioprinting-Lösungen in China geschlossen. Das auf Expansionsdienstleistungen spezialisierte Unternehmen werde Cellink durch sein umfangreiches Vertriebsnetz und sein umfassendes Dienstleistungsangebot dabei unterstützen, seine Marktpräsenz zu stärken und die biomedizinische Forschung in der Region voranzutreiben, heisst es in einem Communiqué vom Montag. Cellink ist den Angaben zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...