Der Technologiewert verzeichnet einen Kursgewinn von über zwei Prozent, während Analysten ein Zielkurspotenzial von über 30 Euro prognostizieren.

Die Jenoptik-Aktie verzeichnete am heutigen Handelstag eine positive Entwicklung an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs am Vormittag um 2,1 Prozent auf 23,64 Euro, nachdem das Wertpapier zeitweise sogar einen Höchststand von 23,80 Euro erreichte. Die Eröffnung erfolgte bei 23,76 Euro, wobei in den frühen Handelsstunden bereits 5.591 Aktien den Besitzer wechselten. Gegen Mittag setzte sich der positive Trend fort, als das Papier um 1,2 Prozent auf 23,44 Euro zulegte. Diese Kursbewegung zeigt eine deutliche Erholung, nachdem der Anteilsschein Anfang Dezember 2024 noch bei einem Jahrestief von 20,24 Euro notierte. Vom aktuellen Kursniveau beträgt der Abstand zum 52-Wochen-Tief etwa 14 Prozent, während das 52-Wochen-Hoch von 30,44 Euro, das im Juni 2024 erreicht wurde, noch rund 29 Prozent entfernt liegt. Marktexperten prognostizieren für die Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 31,09 Euro, was ein beachtliches Wachstumspotenzial signalisiert.

Geschäftsentwicklung übertrifft Vorjahresergebnisse

Die jüngsten Quartalszahlen des Technologieunternehmens unterstreichen die positive Entwicklung. Im abgelaufenen Quartal, das am 30. September 2024 endete, konnte Jenoptik einen Gewinn je Aktie von 0,46 Euro verbuchen, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,38 Euro darstellt. Gleichzeitig wuchs der Umsatz um knapp 4 Prozent auf 274,31 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2024 gehen Finanzanalysten von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 1,64 Euro aus. Auch bei der Dividende zeichnet sich eine erfreuliche Tendenz ab: Nachdem für das Jahr 2023 eine Ausschüttung von 0,35 Euro je Aktie erfolgte, rechnen Marktbeobachter für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 0,412 Euro. Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 wird für den 25. März 2025 erwartet und dürfte weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung geben.

