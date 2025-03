London, Genf und Luxemburg, 25. März 2025 (ots/PRNewswire) -- Ein verwaltetes Gesamtvermögen von 10 Milliarden Euro in den Bereichen Wohnen, Leichtindustrie, Logistik, Rechenzentren, Gastgewerbe, Büro sowie Kultur und Freizeit in Europa und den USA- Die SWI Group beschäftigt über 350 Fachleute in 25 Büros auf der ganzen Welt- Die Integration der SWI Group bietet sowohl Größenvorteile als auch eine Produktdiversifizierung, um als führende Plattform für alternative Anlagen ein höheres Maß an institutionellen Investitionen anzuziehenIcona Capital, die in London und Luxemburg ansässige Gruppe für alternative Anlagen, und Stoneweg, die Immobilienanlagegruppe mit Hauptsitz in Genf, geben heute bekannt, dass sie nun beide unter der neu gegründeten Marke SWI Group mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Milliarden Euro tätig sein werden.Gemeinsam haben Icona Capital und Stoneweg vor kurzem die Übernahme der europäischen Fondsmanagement-Plattform der Cromwell Property Group und der damit verbundenen Co-Investments abgeschlossen. Das Immobilienvermögen in Höhe von 3,9 Mrd. Euro, zu dem auch 27,8 % des Cromwell European REIT gehören, wurde für einen Gesamtbetrag von 280 Mio. Euro erworben und bietet SWI sofortige Wachstums-, Größen- und Produktdiversifizierungsmöglichkeiten.Neue Managementtalente sind ebenfalls vor kurzem zur SWI Group gestoßen und haben bereits maßgeblich dazu beigetragen, die Strategie der Gruppe als führende alternative Plattform anzupassen, deren Ziel es ist, skalierbarer zu werden, das Wachstum zu steigern und mehr Anlagemöglichkeiten zu optimieren.Der SWI-Konzern gliedert seine Geschäftsaktivitäten in zwei unterschiedliche Geschäftsbereiche: Stoneweg Real Assets, und Icona Alternatives. Stoneweg Real Assets wird seine Strategien in erster Linie auf die Bereiche Wohnen, Gastgewerbe, Logistik, Büros, Immobilien, Infrastruktur, Datenzentren und Experiential Ventures konzentrieren. Icona Alternatives wird sich auf Private Equity, Venture Capital, Special Situations, Liquid Strategy, Private Credit, Sports & Entertainment konzentrieren.Die SWI Group beschäftigt über 350 Mitarbeiter in 25 Niederlassungen in 17 Ländern in Europa, Nordamerika und Singapur. Eine starke globale Präsenz mit lokal ansässigen Talenten ist einer der Hauptvorteile der SWI-Gruppe. Die meisten Mitglieder des Teams sind seit vielen Jahren Experten auf ihrem Gebiet und verfügen sowohl über lokale Kenntnisse als auch über das erforderliche Netzwerk, um ihre spezialisierten Aufgaben im Asset Management wahrzunehmen.Max-Hervé George, ehemaliger Chairman und CEO von Icona Capital, jetzt Chairman und Co-CEO der SWI Group, sagte:"Die Gründung der SWI Group ist eine wichtige Entwicklung und hebt das gemeinsame Ansehen von Icona und Stoneweg. Wir haben eine äußerst attraktive institutionelle Anlageplattform geschaffen, die auf unserer globalen Reichweite und unseren lokalen Talenten basiert. Sie vereint die Vorteile eines größeren integrierten Unternehmens, höherer verwalteter Vermögen, verbesserter Effizienz und unserer globalen Präsenz. Im Kern wird dieser Zusammenschluss unseren Kunden mehr attraktive Möglichkeiten bieten. Die SWI Group wird robuster und vielfältiger sein und unsere Kapazitäten für weiteres Wachstum erhöhen. Mit der Unterstützung von institutionellem Fremdkapital können wir mehr Investitionsmöglichkeiten wahrnehmen.""Diese Integration ist ein Meilenstein in Stonewegs Wachstumskurs und stärkt unsere Position auf dem Markt als führende Immobilieninvestmentgruppe," fügt Jaume Sabater, ehemaliger CEO von Stoneweg und jetzt Co-CEO der SWI Group, hinzu. "Wir haben mit Max-Hervé George und seinen Teams von Icona Capital bei zahlreichen Akquisitionen zusammengearbeitet und freuen uns darauf, als ein Team zusammenzuarbeiten. Nach der kürzlichen Übernahme der europäischen Plattform der Cromwell Property Group unternehmen wir nun einen weiteren transformativen Schritt, indem wir unsere beiden dynamischen Unternehmen in ihren jeweiligen Fachgebieten zusammenführen: Real Assets und Alternative Investments, alles unter der einheitlichen, starken Marke der SWI Group".Hinweis für Redakteure:Über die SWI-GruppeDie SWI Group (www.swi.com ) ist eine von starkem Unternehmergeist getragene alternative Investmentplattform, die in einer Reihe von Sektoren tätig ist, darunter Datenzentren, Immobilien, Kredite und der Finanzsektor. Die Anlagestrategien des Unternehmens beruhen auf gründlicher Recherche, fundiertem Wissen aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien zur Maximierung des größten Renditepotenzials effizient umzusetzen.Die SWI Group stützt sich bei der Identifizierung, Entwicklung und Verwaltung von Chancen auf der ganzen Welt auf lokale Teams, sowohl bei Immobilien- als auch bei Investitionsstrategien. Die SWI Group verwaltet derzeit ein Vermögen von über 10 Milliarden Euro und beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter in 26 Niederlassungen auf der ganzen Welt.Über Icona CapitalDie Icona Capital Group ist eine unabhängige Investmentgesellschaft und Finanzberatungsfirma, die von Max-Hervé George gegründet wurde. Sie ist in London registriert und hat dort ihren Hauptsitz; weitere Büros befinden sich in Singapur, Genf und Luxemburg. Sie berät eine Reihe ihrer eigenen Zweckgesellschaften in verschiedenen Geschäftsbereichen in den Bereichen Immobilien, Kredit, Private Equity und Sondersituationen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.iconacapital.comÜber StonewegStoneweg ist eine globale Gruppe für alternative Anlagen mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Die Gruppe wurde 2015 von einem Team erfahrener Investmentexperten gegründet und hat seitdem ihre Plattform und Fähigkeiten sowohl organisch als auch durch strategische Übernahmen ausgebaut. Stoneweg ist ein vertrauenswürdiger Partner und Investmentmanager für eine Vielzahl von globalen und lokalen Investoren, Kapitalgebern und Finanzinstituten.Mit einer Reihe von maßgeschneiderten Lösungen, darunter Club Deals, Joint Ventures und Co-Investitionen, kann das Unternehmen eine starke Erfolgsbilanz bei einer Reihe von privaten und börsennotierten Strategien und Anlageklassen vorweisen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.stoneweg.com