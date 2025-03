DJ PTA-CMS: OMV Aktiengesellschaft: Geschäfte im Zusammenhang mit einem begrenzten Aktienrückerwerb / 1. Zwischenmeldung

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß § 119 Abs. 9 BörseG

Wien (pta/25.03.2025/12:00) - Veröffentlichung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Artikel 2 Abs 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 und § 7 Abs 2 der österreichischen Veröffentlichungsverordnung 2018.

1. Zwischenmeldung zum begrenzten Aktienrückerwerb für Aktien der OMV Aktiengesellschaft, ISIN: AT0000743059

Am 21. März 2025 hat OMV in Summe 100.000 Aktien im Rahmen des am 17. März 2025 veröffentlichten begrenzten Aktienrückerwerbsprogramms erworben. Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen betrug:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes Volumen (EUR) 21. März 2025 100.000 45,6924 4.569.237,16

Seit dem Beginn des begrenzten Aktienrückerwerbsprogramms am 21. März 2025 wurden somit 100.000 Aktien erworben. Der Rückerwerb der Aktien erfolgte durch eine von der OMV beauftragte Bank ausschließlich über die Wiener Börse. Weitere Details zu den einzelnen Transaktionen des Aktienrückerwerbs sind auf der Website unter https://www.omv.com/de/ investoren/verpflichtende-veroeffentlichungenveröffentlicht.

Aussender: OMV Aktiengesellschaft Adresse: Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Hölzl Tel.: +43 1 40440/23760 E-Mail: compliance@omv.com Website: www.omv.com

ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

