Bei Allianz Commercial gibt es eine neue Global Head of Alternative Risk Transfer: Lara Martiner tritt die Nachfolge von Grant Maxwell an, der die Allianz Ende Juni verlassen wird. Außerdem wird Martiner Chief Executive Officer der Allianz Risk Transfer AG bleiben. Die 47-jährige Lara Martiner wird ab 01.04.2025 zur neuen Global Head of Alternative Risk Transfer bei Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), wie Allianz Commercial bekannt gegeben hat. Sie ist die Nachfolgerin von Grant Maxwell, ...

