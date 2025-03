NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,40 US-Dollar belassen. Das Unternehmen produziere 60 Prozent der in den USA verkauften Autos dort vor Ort, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Damit sei es stärker in die Lieferketten innerhalb des Landes eingebunden als bislang von ihm angenommen, so der Experte. Damit sei in puncto Importzölle besser positioniert als die beiden großen Kontrahenten General Motors und Ford./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 23:29 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 06:29 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL00150001Q9