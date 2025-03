EQS-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Vertrag

Die Knaus Tabbert AG hat heute eine Änderungsvereinbarung zum bestehenden Konsortialkreditvertrag unterzeichnet. Auf Grundlage der Mehrjahresplanung für die Jahre 2025-2027 (Validiert im Rahmen eines Independent Business Review durch die FTI-Andersch AG) passen die Konsortialbanken unter der Führung der COMMERZBANK AG den bestehenden Kreditvertrag an. Weitere Syndikatspartner sind die Norddeutsche Landesbank Girozentrale sowie die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Zweigniederlassung Süddeutschland.

Die wesentlichen Eckpunkte betreffen auch eine Anpassung der Finanzkennzahlen ("Financial Covenants") über die Restlaufzeit der Kreditvereinbarung bis Juni 2027. Als weitere Folge der unterzeichneten Änderungsvereinbarung und sofern von den Konsortialbanken nicht anders genehmigt, kann das Unternehmen in den Jahren 2025 und 2026 keine Dividenden oder ähnliche Ausschüttungen an seine Aktionäre zahlen.



