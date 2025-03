Der DAX hat am Dienstag nach einem starken ifo-Geschäftsklimaindex ordentlich Gas gegeben. Er ging letztendlich mit einem Plus von 1,1 Prozent auf 23.109,79 Zählern aus dem Handel. Und auch am Mittwoch dürfte es weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,2 Prozent höher auf 23.148 Zähler. Damit rückt das in der Vorwoche bei 23.476 Zählern markierte Rekordhoch wieder näher.Auf der Terminseite steht heute im Bereich Konjunktur der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter ...

