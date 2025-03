Ertragsdynamik, Investitions- und Kostendisziplin: Analysten überschlagen sich mit Kaufempfehlungen für den Ölkonzern Shell. Am Dienstag hatte das britische Unternehmen zum Kapitalmarkttag eingeladen. Was dabei herauskam, übertraf die Erwartungen des Marktes. Ölaktien waren am Dienstag europaweit gefragt, nachdem der Ölkonzern Shell auf seinem Kapitalmarkttag ein schärferes Sparprogramm und höhere Ausschüttungen an die Aktionäre angekündigt hat. Die Shell-Aktie lag danach rund zwei Prozent im Plus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...