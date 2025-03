Luxemburgischer Edelstahlhersteller kooperiert mit IFC zur Förderung von Dekarbonisierungsprojekten und nachhaltiger Holzkohlegewinnung aus eigenen Forstwirtschaften.

Der luxemburgische Edelstahlproduzent Aperam hat am Mittwoch mit einem Kurs von 31,54 Euro geschlossen. Die Aktie verzeichnet eine beeindruckende Entwicklung seit Jahresbeginn mit einem Plus von 24,27 Prozent und notiert aktuell 8,51 Prozent über ihrem 50-Tage-Durchschnitt. Besonders bemerkenswert ist der Abstand von 36,54 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 23,10 Euro, das im September 2024 erreicht wurde.

Am 19. März 2025 gab Aperam eine strategische Partnerschaft mit der International Finance Corporation (IFC) bekannt. Diese Kooperation umfasst ein Finanzierungspaket von bis zu 250 Millionen Euro zur Unterstützung von Dekarbonisierungsmaßnahmen durch die Produktion von nachhaltig erzeugter Kohle. Von diesem Gesamtbetrag werden bis zu 150 Millionen Euro direkt von der IFC bereitgestellt, während weitere 100 Millionen Euro durch andere Kreditgeber mobilisiert werden sollen.

Nachhaltige Stahlproduktion als strategischer Schwerpunkt

Die Partnerschaft mit der IFC unterstreicht Aperams Engagement für nachhaltige Produktionsverfahren in der Stahlindustrie. Das Unternehmen integriert Recycling und erneuerbare Energien in seine Geschäftsstrategie und betont damit die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft in der Metallproduktion.

Eine zentrale Rolle in Aperams Nachhaltigkeitsstrategie spielen die unternehmenseigenen FSC®-zertifizierten Forstwirtschaften in Brasilien. Dort produziert das Unternehmen Kohle aus Holz, die als erneuerbarer Ersatz für fossile Brennstoffe im Stahlherstellungsprozess dient. Diese Initiative trägt maßgeblich zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks des Unternehmens bei und stärkt gleichzeitig die Wettbewerbsposition im zunehmend umweltbewussten Stahlmarkt.

Attraktive Fundamentaldaten

Die positiven Kursentwicklungen werden durch überzeugende Fundamentaldaten gestützt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,18 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 8,40 erscheint die Bewertung des Unternehmens attraktiv. Diese Kennzahlen spiegeln die solide operative Leistung wider und bieten eine interessante Perspektive im aktuellen Marktumfeld.

Der RSI-Wert von 84,9 deutet allerdings auf eine mögliche Überkaufsituation hin, nachdem die Aktie innerhalb der letzten 30 Tage um 10,36 Prozent zulegen konnte. Die Marktbeobachter werden die Umsetzung der angekündigten Nachhaltigkeitsinitiativen und deren Auswirkungen auf die Unternehmensperformance in den kommenden Monaten genau verfolgen.

