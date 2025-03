Böblingen/Filderstadt (ots) -- Gebündelte Kompetenz für reibungslose End-to-End-Prozesse- FORCAM ENISCO auf der Hannover Messe am SAP-Stand (Halle 15 | Stand C19)Smart-Factory-Spezialist FORCAM ENISCO aus Böblingen hat mit der All for One Group SE (https://www.all-for-one.com/de/) eine strategische Partnerschaft vereinbart. Sowohl bei der Transformation auf SAP S/4HANA als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group mit Sitz im baden-württembergischen Filderstadt der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa. Dank der gebündelten Kräfte entstehen durchgängige Prozesslandschaften, die Unternehmen helfen, ihre Wertschöpfung zu steigern.Ziel der Kooperation ist es, fertigende Unternehmen auf dem Weg zu höherer Wertschöpfung durch maßgeschneiderte und durchgängige IT-Architekturen mit SAP-Lösungen zu begleiten - vom Shopfloor bis zum Topfloor. Kunden profitieren von einem umfassenden Leistungsportfolio bestehend aus Beratung, Begleitung und der Implementierung von Lösungen aus dem SAP-Universum, inklusive Managed Services und Cloud-Lösungen.Michael Zitz, CEO und Vorstandssprecher von All for One: "Unternehmen brauchen reibungslose Prozessketten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Partnerschaft mit FORCAM ENISCO - mit ihrem starken Fokus auf Manufacturing Execution Systems (MES) und SAP Digital Manufacturing - ermöglicht es uns, unsere Expertise für nahtlose End-to-End-Prozesse optimal zu ergänzen."Oliver Hoffmann, Geschäftsführer von FORCAM ENISCO: "Daten sind das Fundament aller digitalen Prozesse - von den Maschinen bis zu den Managementaufgaben. Mit der Kombination unserer Kompetenz für SAP Digital Manufacturing (https://forcam-enisco.net/uebersicht-sap-dm/) und der tiefgehenden SAP-Expertise von All for One bieten wir Unternehmen vollintegrierte Lösungen, welche ihre Produktionsprozesse nahtlos in durchgängige End-to-End-Prozesslandschaften einbinden."Zwei Spezialisten für digitale Fertigung und SAP-TransformationBeide Unternehmen sind Spezialisten auf ihren Gebieten: FORCAM ENISCO bietet zertifizierte Teams für die cloudbasierte Shopfloor-Lösung SAP Digital Manufacturing. Zudem liefert FORCAM ENISCO die innovative "NextGen"-Lösung für Maschinendatenerfassung AC4DC (https://forcam-enisco.net/ac4dc-shopfloor-connectivity/).All for One ist ein führender internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider rund um SAP. Die knapp 3.000 Mitarbeitenden unterstützen mehr als 4.000 mittelständisch geprägte Kunden, darunter viele Familienunternehmen, aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der nachhaltigen Unternehmenstransformation und auf ihrem Weg in die Cloud.FORCAM ENISCO auf der Hannover Messe 2025Auf der diesjährigen HANNOVER MESSE 2025 (https://www.hannovermesse.de/de/hannover-messe-2025/) (HM25) zeigt Smart-Factory-Spezialist FORCAM ENISCO bei SAP, wie sich Lieferketten optimieren lassen, wenn Echtzeitdaten aus der Fertigung in SAP-Lösungen integriert sind. Präsentiert wird ein Use Case zum Thema "Serienfertigung". Motto: "Durch datengesteuerte Fertigung die gesamte Lieferkette optimieren."Als Anwendungsbeispiel dient die Fertigung eines Auto-Lenkrads. Die Produktion eines Auto-Lenkrads ist charakteristisch für sogenannte kundenspezifische Serienfertigung - in der SAP-Welt "Repetitive Manufacturing (https://learning.sap.com/learning-journeys/implement-sap-s-4hana-cloud-public-edition-for-manufacturing/exploring-repetitive-manufacturing_a5bac8b3-6393-4f6b-8897-03ba85046dc1)" genannt. Sie findet sich in vielen Branchen wie der Automobil-, Elektronik- und Maschinenbauindustrie.Weitere Informationen und eine kostenlose Eintrittskarte:- HM25 - 31. März bis 04. April 2025- SAP Halle 15 | Stand C19 | Nr. 14- Freiticket: https://forcam-enisco.net/event/hannover-messe-2025/Über All for One Group SE (https://www.all-for-one.com/de/)Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Mit dem klaren Anspruch, Technologie in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 4.000 mittelständisch geprägten Kunden aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der nachhaltigen Unternehmenstransformation auf ihrem Weg in die Cloud. Im Mittelpunkt steht dabei SAP S/4HANA als digitaler Kern rund um unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse. Sowohl bei der Transformation auf SAP S/4HANA mittels des innovativen Programms CONVERSION/4 als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die All for One Group SE einen Umsatz in Höhe von 511 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.Über FORCAM ENISCO (https://forcam-enisco.net/)Die Unternehmensgruppe FORCAM ENISCO GmbH unterstützt mittelständische Unternehmen und Konzerne dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Smart Manufacturing nachhaltig zu sichern. Die modularen MES-Lösungen (Manufacturing Execution System) und Beratungsleistungen von FORCAM ENISCO decken alle Stufen der digitalen Transformation in der diskreten Fertigung ab - vom Einstieg in die datengetriebene Produktion über die automatisierte Steuerung kompletter Produktions- und Logistikprozesse bis hin zum werks- und länderübergreifenden Rollout. Zu den Kunden zählen Audi, Bizerba, Daimler Truck Buses, IKEA, Jungheinrich, Siemens Energy, Swarovski Optik und Voestalpine. FORCAM und ENISCO beschäftigen weltweit rund 150 Mitarbeiter und sind in der DACH-Region an den Standorten Böblingen, Heidelberg und Ravensburg vertreten. 