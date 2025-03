Der Finanzdienstleister präsentiert beeindruckende Jahresergebnisse mit Rekordumsatz von 1,067 Milliarden Euro und verfolgt ambitionierte Wachstumsziele bis 2028.

Die MLP SE verzeichnet derzeit eine beeindruckende Entwicklung an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 7,84 € liegt die Aktie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 7,97 €, das am 25. März 2025 erreicht wurde. Besonders bemerkenswert ist der Jahresvergleich: In den vergangenen 12 Monaten konnte das Papier um 40,75% zulegen.

Am 27. März 2025 veröffentlichte MLP den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024. Die Gesamterlöse erreichten mit 1.067 Millionen Euro einen neuen Höchststand. Das betreute Vermögen stieg auf 63,1 Milliarden Euro, während der Bestand in der Sachversicherung 751 Millionen Euro betrug. Beim EBIT konnte MLP eine Steigerung auf 95 Millionen Euro verzeichnen. Für das laufende Jahr 2025 prognostiziert das Unternehmen einen weiteren Anstieg des EBIT auf 100 bis 110 Millionen Euro.

Langfristige Wachstumsstrategie bis 2028

Die positive Kursentwicklung der letzten Monate - ein Plus von 12,81% in den vergangenen 30 Tagen - spiegelt das Vertrauen der Anleger in die strategische Ausrichtung des Unternehmens wider. MLP verfolgt eine klar definierte Wachstumsstrategie, die auf drei Säulen basiert: der Beratung von Familienkunden, dem Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie der Betreuung hochvermögender und institutioneller Kunden.

Diese strategische Ausrichtung soll bis 2028 zu einem deutlichen Anstieg der Gesamterlöse auf 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro führen. Parallel dazu strebt MLP eine signifikante Steigerung des EBIT auf 140 bis 150 Millionen Euro an. Diese ambitionierten Ziele unterstreichen die langfristigen Wachstumsambitionen des Finanzdienstleisters und erklären teilweise den starken Kursanstieg seit Jahresbeginn von 26,66%.

Die MLP-Aktie bewegt sich derzeit deutlich über ihren gleitenden Durchschnitten. Zum 200-Tage-Durchschnitt beträgt der Abstand 26,72%, was die technische Stärke des Papiers verdeutlicht. Nachdem die Aktie am 24. März 2025 mit 7,79 € bereits ein neues 3-Jahres-Hoch erreichte, setzt sich der positive Trend damit fort.

