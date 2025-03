Der DAX ist stand nach der Ankündigung von US-Autozöllen am Donnerstag zeitweise deutlich unter Druck. Aus dem Handel ging er letztendlich mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 22.678,74 Zähler. Zum Start in den letzten Handelstag der Woche dürfte der DAX aber erneut tiefer tendieren. Der Broker IG taxiert den DAX am Freitagmorgen 0,3 Prozent im Minus bei 22.614 Zähler.Auf der Konjunkturseite stehen am Vormittag die Arbeitslosenzahlen in Deutschland für März im Blickpunkt. Vor US-Handelsstart werden ...

