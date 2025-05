Der Wettbewerbsdruck in der Chemie- und Pharmaindustrie bleibt hoch. Im Wettlauf mit der Konkurrenz investieren daher Unternehmen wie BASF oder Alzchem kräftig und steigern ihre Forschungsausgaben nun auf ein neues Rekordniveau. So dürften die Investitionen in Forschung und Entwicklung 2025 auf 16,5 Milliarden Euro wachsen.Dies sind nach Angaben des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) 400 Millionen mehr als 2024 und damit ein neuer Höchstwert. "Die Chemie- und Pharmaunternehmen haben ihre Forschungsausgaben ...

