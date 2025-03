Mitteilung der Energiekontor AG:

Energiekontor schließt Übergangsjahr 2024 erfolgreich ab

- Angepasste Prognose für Übergangsjahr 2024 erfüllt

- Umsatz und Ergebnis erwartungsgemäß unterhalb des Vorjahres

- Dividendenvorschlag auf 0,50 Euro je Aktie angepasst

Die im General Standard gelistete Energiekontor AG ("Energiekontor"), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat die zuletzt wieder leicht angehobene Prognose für das Übergangsgeschäftsjahr 2024 im oberen Bereich der Bandbreite erfüllt und geht aus heutiger Sicht von einem deutlich verbesserten Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2025 aus.

Angepasste Prognose für 2024 erfüllt - Dividendenvorschlag an Bilanzgewinn angepasst

In einem anspruchsvollen Marktumfeld erwirtschaftete Energiekontor im Geschäftsjahr 2024 Konzernumsatzerlöse in Höhe von 126,5 Mio. Euro (2023: 241,8 Mio. Euro). Die Gesamtleistung belief sich auf 195,9 Mio. Euro (2023: 275,4 Mio. Euro). Insbesondere die geringere ergebniswirksame Projektierungstätigkeit führte zu einem reduzierten operativen Konzernergebnis (EBIT) von 49,8 Mio. Euro (2023: 114,4 Mio. Euro), was einer EBIT-Marge von 39,4 Prozent entspricht (2023: 47,3 Prozent). Bereinigt um ein spürbar verbessertes Zinsergebnis erwirtschaftete Energiekontor ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 36,2 Mio. Euro (2023: 95,5 Mio. Euro) und eine EBT-Marge von 28,6 Prozent (2023: 39,5 Prozent).

Das im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedrigere Konzern-EBT erfüllt damit die Mitte März 2025 zuletzt wieder etwas angehobene Ergebnisprognose für das Konzern-EBT im Geschäftsjahr 2024, die ein Konzernergebnis vor Steuern in einer Bandbreite von ca. 34 bis 37 Mio. Euro vorsah. Die Anhebung erfolgte auf Basis positiver Sondereffekte, die nach dem Berichtsstichtag eintraten und vor allem aus Forderungen im Zusammenhang mit der Kompensation von Ertragsausfällen in verschiedenen Windparks im Inland resultierten. Mit 36,2 Mio. Euro erreichte das Konzern-EBT den oberen Bereich dieser Bandbreite. Zuvor war Energiekontor von einem Konzern-EBT in einer niedrigeren Bandbreite von ca. 23 bis 27 Mio. Euro ausgegangen, nachdem Anfang Dezember 2024 Verzögerungen in den laufenden Vertriebsprozessen in Deutschland und Großbritannien zu ergebniswirksamen Verschiebungen ins Geschäftsjahr 2025 geführt hatten.

Die Konzernsteuerquote belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf 37,6 Prozent (2023: 12,7 Prozent), was ein entsprechend vermindertes Konzernjahresergebnis in Höhe von 22,6 Mio. Euro zur Folge hatte ...

