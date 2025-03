Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte (-3,3%) hat die SAP-Aktie gestern weitere 0,3% auf 249,25 EUR verloren. Rückblick: Die SAP-Aktie war mit Kursgewinnen von +1,4% am Montag und +1,3% am Dienstag zunächst fester in die Handelswoche gestartet und hatte dabei den dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk als wertvollstes europäisches Unternehmen ...

