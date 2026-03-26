Hohe Volatilitäten prägen das Tagesgeschäft. Mit Androhung eines Bombardements der iranischen Atomkraftwerke gerieten die großen Aktienmärkte extrem unter Druck. So fiel der viel beachtete DAX 40-Index Hand in Hand mit der NASDAQ kurzzeitig auf unter 22.000 Punkte. Zur Erinnerung: Das Jahreshoch datiert vom Januar bei 25.508 Punkten. Auch litt der Goldpreis unter dem allgemeinen Trend zu Liquidität, es wurde alles verkauft, was nicht fest im Sattel saß. Doch seit Mittwoch gibt es erste Entspannungszeichen, die Rückkäufe setzen ein. Wir richten unseren Fokus auf die aussichtsreichen Projekte von Kobo Resources in der Elfenbeinküste und trauen auch den Cloud- und KI-Experten SAP und Oracle einen Turnaround in 2026 zu. Einer dieser Titel wird die 100 % in den nächsten 2 Jahren schaffen, so unsere Überzeugung. Natürlich haben sie freie Wahl, wie sie ihr Portfolio richtig aufstellen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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