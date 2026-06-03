Es ist gerade mal 1 Monat her, da haben Software-Aktien ihre Ausverkaufsbewegungen durchleben müssen. SAP markierte Tiefs von 135 EUR, bei Oracle waren ebenso 135 USD im April und ServiceNow stoppte erst bei 81 USD, nachdem der Titel im Hoch noch bei über 230 USD gesichtet wurde. Alles irrational? Könnte sein, denn der Markt erkennt, dass die "Etablierten des Sektors" im Gegensatz zu reinen KI-Playern, über die entscheidende Dateninfrastruktur verfügen. Mit dieser Grundlage lassen sich generative und "agentic KI" in echte Geschäftsprozesse integrieren und damit wiederkehrende Umsätze erzielen. Analysten sehen diese Softwaretitel nun als "Gewinner der nächsten AI-Phase", weil sie skalierbare KI-Lösungen mit etablierten Kundenbeziehungen kombinieren und damit sowohl kurzfristige Cashflows als auch langfristiges Wachstumspotenzial bieten. Es lohnt sich genauer nachzurechnen.
Enthaltene Werte: CA3799005093,DE0007164600,US68389X1054,US81762P1021Den vollständigen Artikel lesen ...
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