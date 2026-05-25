Der Goldpreis bleibt trotz kurzzeitiger Korrekturen auf einem hohen Niveau, was im westafrikanischen Goldgürtel für eine Konsolidierung sorgt. Große Bergbaukonzerne stehen aufgrund schwindender Rohstoffreserven, steigender operativer Kosten und politischer Reibungen in traditionellen Jurisdiktionen unter Zugzwang. Die Notwendigkeit, bestehende Infrastruktur wie etwa Verarbeitungsanlagen profitabel auszulasten und die Lebensdauer von Minen zu verlängern, zwingt die etablierten Akteure dazu, etwas zu verändern. In dieser Phase suchen Konzerne vermehrt nach hochgradigen Projekten für Übernahmen, um ihre Produktion abzusichern und dem wachsenden Druck seitens kapitalstarker asiatischer Wettbewerber standzuhalten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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