Offenburg, 28. März 2025

MEDICLIN beendet erfolgreiches Geschäftsjahr 2024

Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN 659 510) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 748,8 Mio. Euro, was einer Steigerung von 2,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (2023: 730,1 Mio. Euro). Damit erzielte MEDICLIN den höchsten Umsatz der bisherigen Unternehmensgeschichte. Das Konzernbetriebsergebnis lag mit 53,5 Mio. Euro um 40,8 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis (2023: 12,7 Mio. Euro), welches aufgrund von Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte im Segment Akut stark belastet war.



Dr. Joachim Ramming, CEO von MEDICLIN kommentiert: "Die Entwicklung des letzten Geschäftsjahres bestätigt, dass die strategische Fokussierung auf unsere Kernkompetenz, die Rehabilitation, die richtige Entscheidung für die Zukunft der MEDICLIN ist. Auch durch den Zukauf der Reha-Klinik am Sendesaal sind wir unserem Ziel, der führende Reha-Anbieter Deutschlands zu werden, wieder einen Schritt näher gekommen."



Die operative Leistung der MEDICLIN kommt durch eine bereinigte Betrachtung des Konzernumsatzes und des Konzernbetriebsergebnisses noch deutlicher zur Geltung. "Veränderungen im Konsolidierungskreis, wie der Zukauf der Reha-Klinik am Sendesaal und der Verkauf des ehemaligen MEDICLIN Herzzentrums Coswig verzerren Umsatzwachstum und Konzernbetriebsergebnis bei relativer Betrachtung.", kommentiert Tino Fritz, CFO der MEDICLIN und ergänzt: "Bereinigt um alle Sondereffekte konnten wir den Konzernumsatz um über 8% und das Konzernbetriebsergebnis um über 70% steigern".



Entwicklungen in den Segmenten



Im Segment Postakut lag der Umsatz in Höhe von 485,4 Mio. Euro um 34,2 Mio. Euro oder 7,6 % über dem Vorjahreswert. Im Umsatz sind keine nennenswerten Leistungen aus dem Schutzschirm enthalten, während im Vorjahr noch 7,4 Mio. Euro enthalten waren. Das Betriebsergebnis des Segments Postakut von 52,2 Mio. Euro entspricht einem Rückgang von 0,5 Mio. Euro bzw. 0,8 % gegenüber dem Vorjahr (2023: 52,7 Mio. Euro). Bereinigt um alle Sondereffekte beträgt die Steigerung des Segmentbetriebsergebnisses 10,1 Mio. Euro bzw. 24,7 %.



Thomas Piefke, COO der MEDICLIN kommentiert: "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung unseres Kernsegments Postakut, dürfen uns jedoch nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Das herausfordernde Umfeld und der Fachkräftemangel stellen unsere Branche weiterhin vor Herausforderungen. Deshalb arbeiten wir weiter an der Digitalisierung und Ambulantisierung unserer Leistungen und verfolgen unsere Strategie konsequent weiter."



Der Umsatz des Segments Akut erreichte 234,8 Mio. Euro (2023: 254,0 Mio. Euro). Der Rückgang des Umsatzes ist im Wesentlichen auf den Verkauf des ehemaligen MEDICLIN Herzzentrums Coswig zurückzuführen. Betrachtet man das Segment Akut bereinigt um alle Sondereffekte, wurde eine bereinigte Steigerung von 8,7 % erwirtschaftet. Im Segment Akut wurde ein Betriebsergebnis von -0,6 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: -39,9 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis des Segments wurde im Jahr 2023 maßgeblich durch den Einmaleffekt einer Abschreibung der Geschäfts- oder Firmenwerte für drei Einrichtungen - insgesamt 33,1 Mio. Euro - belastet. Betrachtet man das Segmentbetriebsergebnis bereinigt um alle Sondereffekte, entspricht das einer bereinigten Steigerung in Höhe von 9,1 Mio. Euro.



Der Umsatz des Segments Pflege stieg im Berichtsjahr auf 23,4 Mio. Euro (2023: 21,3 Mio. Euro), während das Segmentbetriebsergebnis wie im Vorjahr 0,2 Mio. Euro erreichte.



Im Segment Service ist der Umsatz um 13,3 Mio. Euro auf 94,6 Mio. Euro gestiegen. Das Segmentbetriebsergebnis lag mit 1,7 Mio. Euro um 2,0 Mio. Euro über dem Vorjahr (2023: -0,3 Mio. Euro).



Weitere Informationen zu den Entwicklungen der Segmente und ausführliche Überleitungstabellen für bereinigte Umsatz- und Ergebniskennzahlen können Sie dem Geschäftsbericht 2024 unter Investor Relations entnehmen. Der MEDICLIN Konzern hat beschlossen, seinen Geschäftsbericht nicht mehr zu drucken, um einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und Ressourcen zu schonen.





Ausblick 2025



Die stabile Auslastungsquote sowie die Anpassungen im Portfolio der MEDICLIN stimmen den Vorstand für die Geschäftsaussichten 2025 positiv. Der Vorstand rechnet mit einem Umsatzwachstum für den Konzern von 2,0 % bis 5,0 %. Das Konzern-EBIT wird zwischen 53,0 Mio. Euro und 64,0 Mio. Euro erwartet.

Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510)

Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über rund 8.200 Betten/ Pflegeplätze und beschäftigt rund 9.900 Mitarbeiter*innen. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patient*innen die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzt*innen, Therapeut*innen und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.



MEDICLIN - ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.



