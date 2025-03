DJ PTA-News: PCC SE: PCC im vierten Quartal mit Umsatzwachstum und deutlichem Ergebnisplus zum Vorjahresquartal - PCC-Gruppe setzt Aufwärtstrend des vierten Quartals 2024 über den Jahreswechsel hinaus fort

PCC SE: PCC im vierten Quartal mit Umsatzwachstum und deutlichem Ergebnisplus zum Vorjahresquartal

PCC-Gruppe setzt Aufwärtstrend des vierten Quartals 2024 über den Jahreswechsel hinaus fort

Duisburg (pta000/28.03.2025/15:39 UTC+1)

Die Duisburger PCC-Gruppe hat im vierten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahresquartal ein Umsatzwachstum und auf allen Ergebnisebenen Gewinne erzielt. Der Quartalsumsatz stieg um 5,4 % auf 237,8 Millionen EUR, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 27,2 % auf 42,0 Millionen EUR und das operative Ergebnis (EBIT, Ergebnis vor Zinsen und Steuern) um 56,6 % auf 18,1 Millionen EUR. Auf Vorsteuerebene (EBT) erreichte PCC einen Quartalsgewinn von 27,7 Millionen EUR. "Das vierte Quartal 2024 verlief damit auf allen Ergebnisebenen deutlich besser als das dritte Quartal, eine positive Entwicklung, die sich in fast allen Segmenten auch im neuen Geschäftsjahr 2025 fortsetzte", erklärt Riccardo Koppe, Vorstandsmitglied und Chief Financial Officer der PCC SE.

Während einzelne Konzernsegmente, insbesondere Tenside & Derivate sowie Logistik, eine erfreuliche Performance zeigten, wurden die Erwartungen an das abgelaufene Geschäftsjahr insgesamt nicht erfüllt. Der Konzernumsatz ging um 3,3 % auf 960,4 Millionen EUR zurück und das EBITDA um 21,3 % auf 88,3 Millionen EUR. Operativ konnte die PCC-Gruppe mit dem starken vierten Quartal den Negativtrend des Vorquartals stoppen, sodass im Gesamtjahr ein leichter operativer Gewinn von 1,8 Millionen EUR zu Buche stand. Auf Vorsteuerebene schloss der Konzern das Geschäftsjahr mit einem Verlust von -29,1 Millionen EUR ab.

Wesentlich geprägt war die Geschäftsentwicklung der PCC-Gruppe im Geschäftsjahr 2024 von der anhaltend schwachen Konjunktur in Deutschland, aber auch in der gesamten Europäischen Union, also in unseren Hauptabsatzmärkten. Hinzu kam die anhaltende aggressive Exportpolitik außereuropäischer Länder, allen voran Chinas und bezogen auf Siliziummetall auch Brasiliens. Darüber hinaus wirkten sich die andauernden geopolitischen Unsicherheiten wie der Russland-Ukraine-Krieg und der Nahostkonflikt sowie politische Unsicherheit durch den Bruch der Ampelkoalition in Deutschland und den Politikwechsel in den USA belastend auf die Konjunktur aus.

Entwicklung in den Konzernsegmenten

Das Segment Tenside & Derivate entwickelte sich sehr positiv. Der Umsatz des Segments lag im vierten Quartal um 18,1 % und im Gesamtjahr um 8,3 % über Vorjahr. Außerordentlich positive Resultate erzielte auch das Segment Logistik. Das dominierende Geschäftsfeld des Segments, der Intermodaltransport mit fünf eigenen Terminals in Polen und Deutschland, steigerte im vierten Quartal erneut die Containerhandlings, sodass das EBITDA des Segments im Gesamtjahr um rund 35,3 % zulegte. Im Intermodaltransport gelang es uns 2024 auch, die Marktführung im Heimatmarkt zu übernehmen: Mit 19,6 % des Frachtumsatzes wurde PCC 2024 zum größten Intermodallogistiker Polens.

Das Segment Polyole & Derivate verzeichnete im vierten Quartal leichte Umsatzrückgänge, steigerte jedoch die Ergebnisse. Der Quartalsumsatz sank im Jahresvergleich um 4,4 %, im Gesamtjahr reduzierte er sich um 4,8 %. Das Segment Chlor & Derivate zeigte im vierten Quartal 2024 Aufwärtstrends bei Umsatz und Ergebnissen und erzielte kumuliert im Geschäftsjahr 2024 ein positives operatives Ergebnis trotz rückläufiger Preise.

Das Segment Silizium & Derivate machte auch im vierten Quartal 2024 operativ Verlust, reduzierte ihn jedoch im Gesamtjahr deutlich. Dennoch haben wir aufgrund der vor allem dem Preiswettbewerb geschuldeten Verlustsituation inzwischen in Zusammenarbeit mit einem externen Restrukturierungsberater ein umfangreiches Maßnahmenpaket gestartet, um einen Turnaround zu ermöglichen. Auch der Aufbau einer Produktion hochreiner Siliziumqualitäten wurde 2024 fortgeführt, um eine Abgrenzung zum Wettbewerb zu schaffen.

Das Segment Handel & Services steigerte im vierten Quartal den Umsatz zum Vorquartal und leistete auf allen Ergebnisebenen einen positiven Beitrag. Im Segment Holding & Projekte lag der Schwerpunkt im vierten Quartal auf dem Ausbau unseres Chemie-Kerngeschäfts in den USA. Wir prüfen dabei den Aufbau einer eigenen Chloralkalianlage und haben im Dezember 2024 mit dem US-Chemiekonzern Chemours einen langfristigen Abnahmevertrag für Chlorlieferungen abgeschlossen. Der Abnahmevertrag bildet den kommerziellen Kern der möglichen Investition in den Bau der Anlage am Standort von Chemours in DeLisle, Mississippi, und senkt die potenziellen Markt- oder Absatzrisiken.

Tilgung endfälliger Anleihen

Im vierten Quartal 2024 tilgte die PCC SE zwei Anleihen endfällig: zum 1. Oktober die im Juli 2019 emittierte 4,00%-Anleihe ISIN DE000A2TSEM3 (Rückzahlungsvolumen 30,0 Millionen EUR) sowie zum 1. Dezember die im April 2020 emittierte 4,00%-Anleihe ISIN DE000A254TZ0 (Rückzahlungsvolumen 34,5 Millionen EUR). Zum 1. Februar 2025 tilgte die PCC SE die im Oktober 2019 emittierte 4,00%-Anleihe ISIN DE000A2YN1K5 endfällig. Das Rückzahlungsvolumen betrug 29,1 Millionen EUR.

Die genannten Konzernkennzahlen sind ungeprüft. Dieser Quartalsbericht ist online unter https:// www.pcc-finanzinformationen.eu verfügbar. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 ist am 15. Mai 2025 geplant.

Kurzportrait der PCC SE

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.300 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien, Silizium und Silizium-Derivaten sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Die PCC BakkiSilicon hf. betreibt in Island eine der weltweit modernsten und klimafreundlichsten Siliziummetall-Produktionsanlagen. Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von rund 960 Millionen EUR ein Konzernergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von rund 88 Millionen EUR. Das Investitionsvolumen belief sich 2024 auf rund 127 Millionen EUR. Weitere Informationen über PCC finden Sie unter https://www.pcc.eu.

