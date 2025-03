NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" belassen. Analyst Daniel Roeska ordnete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu US-Autoherstellern die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Importzölle weiter ein. Es sei schwierig, mit den Entwicklungen Schritt zu halten. Er schätzt, dass die Abgaben branchenweit zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 110 Milliarden US-Dollar verursachen, wenn sämtliche Eindämmungsbemühungen unberücksichtigt bleiben./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2025 / 16:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2025 / 16:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL00150001Q9