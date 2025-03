Die Avolta (vormals Dufry) verzeichnete am 29. März 2025 einen leichten Kursrückgang. In der frühen Handelsphase am Freitag büßte die Aktie des global tätigen Reise-Einzelhändlers 0,2 Prozent ein und notierte bei 39,94 CHF im SIX SX-Handel. Im weiteren Tagesverlauf verstärkte sich der Abwärtstrend, wobei der Kurs bis zum Mittag um 0,6 Prozent auf 39,76 CHF nachgab. Der aktuelle Stand von 41,14 EUR entspricht einem Rückgang von 0,05 Prozent gegenüber dem Vortag, während die Aktie im vergangenen Monat bereits 4,46 Prozent an Wert eingebüßt hat.

Analysten bleiben trotz schwankender Gewinnprognosen optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche genießt Avolta weiterhin eine überwiegend positive Einschätzung von Finanzexperten. Von den 15 Analysten, die das Unternehmen beobachten, empfehlen 46,7 Prozent die Aktie zum Kauf oder stufen sie als "Outperform" ein, während weitere 46,7 Prozent zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 45,31 CHF, was einem Aufwärtspotenzial von 15,54 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert: Der Reise-Einzelhändler weist ein auffällig niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,44 für 2024 auf, was auf eine mögliche Unterbewertung der Aktie hindeutet. Allerdings zeigten sich die Analysten in den vergangenen vier Monaten zunehmend skeptisch und korrigierten ihre Gewinnerwartungen nach unten.

