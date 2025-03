Der Vermögensverwalter verzeichnet beeindruckende Kurssteigerungen von über 28% seit Jahresbeginn und profitiert von seiner strategischen Ausrichtung auf nachhaltige Anlagekonzepte.

Die DWS Group GmbH & Co. KGaA verzeichnet eine beachtliche Kursentwicklung mit einem Plus von 28,76% seit Jahresanfang und notiert aktuell bei 51,40 Euro. Trotz eines leichten Rückgangs von 2,10% in der vergangenen Woche liegt die Aktie des Vermögensverwalters deutlich über ihrem 200-Tage-Durchschnitt - mit einem Abstand von 30,22%. Am 24. März 2025 wurde das Unternehmen in den MDAX aufgenommen, was seine Marktposition im deutschen Finanzsektor weiter stärkt.

Die Aufwärtsentwicklung der letzten Wochen spiegelt sich im Monatszuwachs von fast 12% wider. Bemerkenswert ist auch der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 31,86 Euro, das im August 2024 erreicht wurde - die Aktie notiert inzwischen mehr als 61% darüber. Mit der Annäherung an das 52-Wochen-Hoch von 53,85 Euro fehlen nur noch knapp 4,6% zur Erreichung dieses Markensteins.

Nachhaltigkeitsfokus als Wachstumstreiber

Die positive Entwicklung des Vermögensverwalters wird maßgeblich durch den strategischen Fokus auf nachhaltige Investments und ESG-Strategien unterstützt. Diese Ausrichtung hat zu einem überproportionalen Wachstum in diesem Segment geführt und trägt wesentlich zur positiven Kursentwicklung bei. Der aktuelle RSI-Wert von 67,3 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie sich dem überkauften Bereich annähert.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Analysten bewerten die Aktie weiterhin mit "Outperform", zeigen sich bei ihren Kurszielen jedoch zurückhaltender. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 49,19 Euro, was unter dem aktuellen Niveau liegt. Die Prognosen bewegen sich in einer Bandbreite von 38,00 bis 57,00 Euro. Trotz der überdurchschnittlichen Performance der Aktie in den letzten Monaten scheinen Experten die mittelfristigen Kurspotenziale etwas verhaltener einzuschätzen. Die erhöhte Volatilität von 28,44% (annualisiert auf 30 Tage) deutet zudem auf fortgesetzte Kursschwankungen hin.

