Der Informationsdienstleister ernennt Lisa Nelson zur FCC-Bereichsleiterin, investiert in Aktienrückkäufe und verstärkt seine Position in Nordamerika durch Unternehmenszukauf.

Wolters Kluwer hat Lisa Nelson mit Wirkung zum 31. März 2025 zur neuen CEO der Financial & Corporate Compliance (FCC) Division ernannt. Die Aktie des Informationsdienstleisters notiert aktuell bei 145,10 Euro und liegt damit mehr als 20 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 182,10 Euro. Nelson bringt über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Datenanalyse und FinTech mit. In ihrer vorherigen Position als Präsidentin International bei Equifax verantwortete sie ein Geschäftsvolumen von 1,4 Milliarden US-Dollar in 24 Ländern. In ihrer neuen Rolle wird sie die strategische Ausrichtung und das Wachstum der FCC-Sparte vorantreiben und die Zusammenarbeit mit Kunden zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen intensivieren.

Trotz eines Kursrückgangs von fast 10 Prozent seit Jahresbeginn setzt das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm konsequent fort. Zwischen Ende Februar und Anfang März 2025 erwarb Wolters Kluwer 312.045 eigene Aktien zu einem Gesamtwert von 46,5 Millionen Euro, wobei der durchschnittliche Kaufpreis bei 148,91 Euro pro Aktie lag. Diese Transaktionen sind Teil eines umfangreichen Rückkaufprogramms, für das das Unternehmen im laufenden Jahr bis zu eine Milliarde Euro bereitgestellt hat.

Strategische Übernahme stärkt US-Präsenz

Mitte März hat Wolters Kluwer die Übernahme von Registered Agent Solutions, Inc. (RASi) für rund 415 Millionen US-Dollar in bar abgeschlossen. Mit dieser Akquisition erweitert das Unternehmen die Präsenz seiner FCC Legal Services (CT Corporation) in den Vereinigten Staaten, wobei der Fokus besonders auf dem Segment der kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Anwaltskanzleien liegt. Die Übernahme passt zur Expansionsstrategie und dürfte die Marktposition in Nordamerika weiter festigen.

Parallel zu diesen strukturellen Veränderungen beteiligt sich Wolters Kluwer aktiv an bedeutenden Branchenveranstaltungen. Vom 31. März bis zum 2. April 2025 ist das Unternehmen auf der CX25 - CSI User Conference in Orlando, Florida, vertreten. Diese Veranstaltung betont die Integration mit CSI und zielt darauf ab, die Effizienz und Arbeitsabläufe von Finanzinstitutionen zu verbessern. Zusätzlich präsentiert das Unternehmen vom 31. März bis zum 3. April auf der Academy of Managed Care Pharmacy Annual Conference in Houston, Texas, seine neuesten Lösungen im Bereich des Managed Care Pharmacy.

Finanzielle Stabilität trotz Kursrückgang

Ungeachtet der aktuellen Kursschwäche, die sich in einem Abstand von etwa 8 Prozent zum 200-Tage-Durchschnitt widerspiegelt, bleibt Wolters Kluwer finanziell solide aufgestellt. Der RSI-Wert von 80,2 deutet allerdings auf eine potenzielle Überkauftheit der Aktie hin. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 liegt bei 25,12, was einer Veränderung von -29,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Bemerkenswert ist auch, dass die Aktie mit einem Kurs von 145,10 Euro derzeit nur gut 5 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 137,85 Euro notiert, welches Anfang April 2024 erreicht wurde. Dies unterstreicht die herausfordernde Marktphase, in der sich das Unternehmen aktuell befindet, ungeachtet der strategischen Initiativen und organisatorischen Anpassungen.

