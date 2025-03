Der DAX hat sich am Freitag mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Er fuhr am Freitag mit einem Minus von einem Prozent auf 22.461,52 Zähler seinen dritten Verlusttag in Folge ein. Und auch zum Wochenstart dürfte es weiter nach unten gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,7 Prozent tiefer auf 22.299 Punkte.Auf der Konjunkturseite stehen zum Wochenauftakt die Verbraucherpreise für März in Deutschland, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden, im Vordergrund. ...

