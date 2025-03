NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci von 135 auf 141 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt bleibt in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung der Baubranche grundsätzlich optimistisch, auch wenn er Hochtief nach der Kursrally abstufte. Insgesamt präferiert er Eiffage und Balfour Beatty wegen ihres starken Fokus auf Europa und attraktiver Free-Cashflow-Renditen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2025 / 18:17 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2025 / 05:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000125486