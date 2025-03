Wallisellen - Bei Allianz Trade, dem weltweiten Anbieter von Warenkreditversicherungen, gibt es Veränderungen im Führungsteam. Benoît des Cressonnières, Global Head of Reinsurance von Allianz Trade und CEO der Euler Hermes Reinsurance AG, wird am 30. September 2025 in den Ruhestand gehen. Philippe Dessèvre, derzeit CFO von Allianz Trade in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz), wird ab dem 1. Oktober 2025 seine Nachfolge antreten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...