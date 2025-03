Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag schwach in die Handelswoche gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.250 Punkten berechnet, ein Minus von 1,0 Prozent zum Schlussniveau des Freitags.Entgegen dem Trend konnte zunächst nur Rheinmetall und Eon leicht zulegen. Die größten Kursverluste gab es hingegen bei BASF, Continental und der Commerzbank.Thomas Altmann von QC Partners sagte hinsichtlich der Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump: "Zölle haben zwar das Potenzial, die Inflation wieder anzukurbeln und so längerfristig für höhere Zinsen zu sorgen." Derzeit scheine für Anleger bei Staatsanleihen aber einzig und allein die Sicherheit zu zählen. "Das Kursrisiko durch Zölle von Inflation ist für die meisten aktuell zweitrangig", so Altmann.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0829 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9234 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 73,50 US-Dollar; das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.