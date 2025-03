EQS-News: Protium Clean Energy Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Protium Clean Energy Corp. Plant Satellitengestützte Gasuntersuchungen in British Columbia



31.03.2025 / 15:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 31. März 2025) - Protium Clean Energy Corp. (CSE: GRUV) (FSE: G071) ("Protium" oder das "Unternehmen"), freut sich bekannt zu geben, dass es regionale Erkundungen nach Gas per Satellit auf einer Fläche von etwa 11.000 Quadratmetern in British Columbia plant. Anhand dieser Bestandsaufnahmen kann Protium die effektivste Explorationsstrategie entwickeln, ein besseres Verständnis für die Aussichten auf Wasserstoff- und andere Gasvorkommen in der Region erlangen sowie aussichtsreiche Gebiete für das Staking identifizieren. Protium beabsichtigt, die vormals in Ontario angewandte Strategie fortzusetzen und seinen Landbesitz in British Columbia zu erweitern. Zentral-British Columbia weist ein starkes geologisches Potenzial für Vorkommen von natürlichem Wasserstoff auf (auch als "weißer Wasserstoff" bezeichnet). Dies wird durch die einzigartige geologische Geschichte und die jüngsten Explorationen auf Wasserstoff bestätigt, die sich etwa 300 und 550 Kilometer südöstlich der Cheslatta-Claims befinden. In folgenden Teilen des Untersuchungsgebiets besteht ein Potenzial für weißen/natürlichen Wasserstoff: Das Gestein des Cheslatta Lake Complex im Untersuchungsgebiet weist aufgrund seiner mafisch-ultramafischen Gesteinszusammensetzung und seiner strukturellen Merkmale ein hohes geologisches Potenzial für Wasserstoffbildung auf. Es umfasst olivin-phyrischen Basalt, Basanit und Diabas mit ultramafischen Xenolithen. Diese Gesteine sind reich an Eisen-Magnesium-Silikaten (Olivin, Pyroxen), die einer Serpentinisierung unterliegen, wobei Wasser mit Mineralien reagiert und Wasserstoffgas erzeugt.

Die Region wird von tief liegenden Verwerfungen durchzogen, wie z. B. der Pinchi-Verwerfung, die als Kanäle für Wasserinfiltration und Wasserstoffmigration dienen. In ähnlichen Verwerfungssystemen in nahe gelegenen Projekten (z. B. Coquihalla H2) wird aktuell aktiv nach natürlichem Wasserstoff gesucht. Das Buck Creek-Becken ist ein strukturelles Rift-Becken auf dem Nechako-Plateau nördlich des François Lake. Es handelt sich um eine zerklüftete Senke, gefüllt mit vulkanischen, pyroklastischen und sedimentären Gesteinen aus der Kreidezeit und dem Paläogen. Die Struktur des Beckens bestimmen von Nordwesten nach Südosten verlaufende Verwerfungen, die mit dem Rifting während der späten Kreidezeit bis zum frühen Oligozän zusammenhängen. Die Claims sind räumlich mit einem radialen Lineament des Buck Creek Beckens verbunden und die Geologie stimmt mit globalen Modellen für die Wasserstoffgenerierung überein: Vorkommen von ultramafischem/mafischem Gestein Das Becken beherbergt vulkanische und intrusive Gesteine, darunter eisen- und magnesiumreicher Basalt und Andesit. Diese Gesteine sind für die Serpentinisierung notwendig. Ähnliche Lithologien im nahe gelegenen Cache Creek Terrane (Cogburn Projekt) wurden bereits als potenzielle Ziele für die Wasserstoffexploration identifiziert. Verwerfungssysteme als Migrationskanäle Von Nordwesten nach Südwesten verlaufende Verwerfungen im Becken schaffen Kanäle für die Wasserstoffmigration von tiefen Krustenquellen hin zu potenziellen Fallen. Solche Strukturen werden in Explorationsmodellen hervorgehoben, so auch im Dove Creek Projekt, das analoge Verwerfungsnetzwerke aufweist. Regionale Analogien Das Riftsystem des mittleren Kontinents (z. B. Kansas, Iowa) zeigt, dass ultramafische Gesteine und Verwerfungen Wasserstoffkonzentrationen von bis zu 96 % enthalten können. Die tektonischen Gegebenheiten von Buck Creek entsprechen diesen Regionen, wobei Verwerfungen im Zusammenhang mit Rifts die Flüssigkeitsmobilität verstärken. Mineralisierung und Überdruckzonen Mineralisierte Zonen (z. B. Pyrrhotit-Scheelit) im Becken deuten auf hydrothermale Aktivität hin, was Wasserstoff mobilisieren kann. Kompartimente mit Überdruck in analogen Becken (z. B. Hanna Basin, Wyoming) zeigen, wie sich Wasserstoff in strukturellen Fallen anreichern kann. "Dies entspricht unserer Strategie, mit Hilfe von Satellitenuntersuchungen aussichtsreiche Gebiete für das Staking zu identifizieren. Darüber hinaus werden wir anhand dieser Informationen Ziele für ein Explorationsprogramm im Sommer identifizieren", sagte Marc Branson, Chief Executive Officer von Protium Clean Energy. Diese Untersuchungen schließen auch das Gebiet der Cheslatta Lake Claims ein, die vier Mineralien-Besitzungen mit einer Fläche von etwa 569,56 Hektar in British Columbia umfassen. Das Unternehmen hat dafür ein Vorkaufsrecht (siehe Pressemitteilung vom 26. November 2024), das am 13. Mai 2025 ausläuft und nach Ermessen des Unternehmens um weitere sechs Monate verlängert werden kann. Die Cheslatta Lake Claims umfassen folgende Ländereien: Titel Nummer Claim Name Eigentümer Kartennummer Datum der Ausgabe

Gültig bis Fläche (ha) 584461 B1 201988 (100%) 093L 17. MAI 2008 15. SEP 2030 151.8717 1091864 B221 201988 (100%) 093L 27. JAN 2022 15. SEP 2030 265.7923 1091886 B222 201988 (100%) 093L 27. JAN 2022 15. SEP 2030 132.8954 1091906 B224 201988 (100%) 093L 27. JAN 2022 15. SEP 2030 18.9866

Über die Protium Clean Energy Corp. Protium Clean Energy Corp. ist ein junges Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Lokalisierung, den Erwerb und die Erkundung aussichtsreicher Mineralien im umfangreichen Rohstoffbestand Kanadas spezialisiert. Unser Fokus liegt auf der Exploration und Erschließung unserer zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaften Nakina Lithium und Firstbrook Hydrogen in Ontario im Norden Kanadas, sowie auf der Identifizierung und Verfolgung weiterer Vorkommen in den einzelnen Regionen mithilfe verschiedener Satellitenuntersuchungen. Diese erlauben es Protium Clean Energy Corp., schnell und kosteneffizient große Landstriche auszuwerten und das Vorkommen von natürlichen Gasen und wichtigen Mineralien zu bestimmen, die in der modernen Welt erforderlich sind. Im Namen des Vorstandes "Marc Branson"

CEO und Direktor

E-Mail: investors@protium.ca

Website: protium.ca

Telefon: 604-816-2555 Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über das Potenzial für natürliche Wasserstoffakkumulationen in British Columbia, das Potenzial für Staking und Exploration von Liegenschaften in British Columbia und die Bedeutung regionaler geologischer Vergleiche mit bekannten wasserstoffhaltigen Systemen in Ontario. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, einschließlich der Genauigkeit der Ergebnisse der satellitengestützten Gasanalysen, der Gültigkeit der geologischen Modelle, die Wasserstofferzeugung und -speicherung unterstützen, und der Fähigkeit des Unternehmens, weitere Explorationsaktivitäten zeitnah und effektiv durchzuführen. Diese Aussagen unterliegen jedoch verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, einschließlich insbesondere der Möglichkeit, dass Wasserstoff nicht in wirtschaftlich abbaubaren Mengen vorhanden ist, Herausforderungen bei der Einholung von Genehmigungen und behördlichen Zulassungen, sich entwickelnder geologischer Interpretationen, welche die Explorationsprioritäten ändern können, sowie allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen, die sich auf die wirtschaftliche Rentabilität von natürlichem Wasserstoff als Energiequelle auswirken. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Explorationsaktivitäten das Vorhandensein wirtschaftlicher Wasserstoffansammlungen bestätigen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Protium ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Wertpapierrecht so vorgeschrieben. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, finden Sie in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca . To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/246715 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/246715

News Source: Protium Clean Energy Corp.





31.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com