EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Jahresergebnis

EINLADUNG ZUM GBC EARNINGS CALL - GJ 2024 STINAG AG



01.04.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EINLADUNG ZUM GBC EARNINGS CALL - GJ 2024 STINAG AG



Online-Präsentation der Jahreszahlen 2024 der STINAG Stuttgart Invest AG am 9. April 2025 von 11:00 bis 12:00 Uhr (MESZ)



Sehr geehrte Damen und Herren,



wir laden Sie herzlich zur Teilnahme am GBC Earnings Call mit der STINAG Stuttgart Invest AG ein, der am Mittwoch, den 9. April 2025, von 11:00 bis 12:00 Uhr (MESZ) online via Zoom stattfindet.



Die börsennotierte STINAG Stuttgart Invest AG mit Sitz in Stuttgart (ISIN: DE0007318008 / WKN: 731800) wird im Rahmen dieser Veranstaltung ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2024 vorstellen, einen Einblick in die allgemeine Geschäftsentwicklung geben sowie einen Ausblick auf die kommenden Monate präsentieren.



Die Präsentation erfolgt durch Frau Heike Barth, Vorstand der STINAG Stuttgart Invest AG. Die Veröffentlichung der vollständigen Jahreszahlen erfolgt voraussichtlich am 8. April 2025 - der Earnings Call am Folgetag bietet somit die Möglichkeit, die wichtigsten Informationen frisch und aus erster Hand zu erhalten.



Die Veranstaltung wird von der GBC AG ausgerichtet und ist MiFID II-konform. Die Moderation übernimmt GBC-Analyst Matthias Greiffenberger.



Im Anschluss an die Präsentation haben Sie die Möglichkeit, über die integrierte Chat-Funktion Fragen an die Unternehmensführung der STINAG Stuttgart Invest AG zu stellen.



Der Zugang zur Veranstaltung ist kostenfrei und steht allen Investoren sowie Pressevertretern offen.



Termin:

Mittwoch, 9. April 2025

Uhrzeit: 11:00 - 12:00 Uhr (MESZ)

Ort: Online via Zoom

Zur Anmeldung gelangen Sie über folgenden Link:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eLWg23e2SmC-kmiSdz4GHA#/registration



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Mit freundlichen Grüßen

GBC AG



Über die STINAG Stuttgart Invest AG

Die STINAG Stuttgart Invest AG mit Sitz in Stuttgart ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit den Geschäftsfeldern Immobilien, Kapitalanlagen und strategische Beteiligungen. Als aktiver Investor verfolgt STINAG eine langfristige und nachhaltige Strategie zur Wertentwicklung ihrer Beteiligungen.



Über die GBC AG

Die GBC AG ist ein unabhängiges Research- und Investmenthaus mit Sitz in Augsburg. Seit 1999 begleitet GBC mittelständische, börsennotierte Unternehmen durch hochwertiges Research, Investorenkonferenzen sowie durch fundierte Kapitalmarktberatung. Der Fokus liegt auf Small- und Mid-Caps im deutschsprachigen Raum. Ergänzt wird das Leistungsangebot durch die GBC Kapital GmbH, welche das Corporate-Finance-Geschäft verantwortet.



01.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com