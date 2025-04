Performance One AG hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, die weitgehend im Rahmen der Erwartungen liegen. Der Umsatz lag mit 9,3 Mio. EUR leicht unter der Prognose, während das EBITDA von -0,5 Mio. EUR den Erwartungen und der Guidance entsprach. Das Unternehmen befindet sich in einer strategischen Transformation hin zu einer Holding mit Fokus auf Digital Health und Künstliche Intelligenz, unterstützt durch eine Kapitalerhöhung von bis zu 0,84 Mio. EUR. Ein wichtiger Meilenstein war die ZPP-Zertifizierung der Mental-Health-App harmony, wodurch eine Erstattungsfähigkeit durch Krankenkassen erreicht wurde - ein klarer Wettbewerbsvorteil. Auch wenn die kurzfristige Verwässerung das Aufwärtspotenzial begrenzt, sprechen die strategische Neuausrichtung, die verbesserte Profitabilitätsprognose und die starke Positionierung in wachstumsstarken Segmenten für die Aktie. Die Analysten von mwb research bestätigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 4,40 EUR. mwb research organisiert einen Roundtable mit CEO Denis Lademann am Mittwoch, den 9. April um 14:00 Uhr (CEST). Für weiterführende Einblicke können Sie sich hier anmelden: https://researchhub.de/events/registration/2025-04-09-14-00/PO1-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG