wO Börsenlounge: Newsmax | Moderna | Mercedes - Xiaomi-Aktie nach Horror-Crash schwer unter Druck

Die Xiaomi Aktie muss gleich zwei schlechte Nachrichten einpreisen. Zum einen hat Midea seinen Anteil an den Chinesen komplett abgebaut und zum anderen sorgt ein Autounfall, bei dem drei Frauen starben, für Aufsehen.Spektakulärer Börsenstart: Newsmax-Aktie steigt am ersten Handelstag um 722,5 Prozent Der konservative Nachrichtensender Newsmax hat ein fulminantes Börsendebüt hingelegt. Die Aktie des Unternehmens startete am ersten Handelstag mit einem Kurs von 14 US-Dollar und lag damit bereits deutlich über dem Emissionspreis von 10 US-Dollar. Doch was folgte, war eine regelrechte Kursrallye: Im Laufe des Tages schoss der Aktienkurs in die Höhe und beendete den Handel mit einem …

Den vollständigen Artikel lesen ...