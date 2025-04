Dänisches Biopharma-Unternehmen erhält Auftrieb durch Lizenzierung eines innovativen Amylin-Analogons und positive Ergebnisse der GUBamy-Studie

Die Aktie des dänischen Biopharmaunternehmens Gubra A/s verzeichnete am Dienstag einen beeindruckenden Kurssprung von 15 Prozent. Nach einem erheblichen Abverkauf in den vorangegangenen vier Wochen, bei dem das Papier mehr als ein Drittel seines Wertes einbüßte, sendete die Aktie damit ein kraftvolles Lebenszeichen an den Markt. Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung waren zwei bedeutende Unternehmensmeldungen: Zum einen gab Gubra den erfolgreichen Abschluss einer Lizenzvereinbarung für die Entwicklung von GUB014295 bekannt, einem potenziell marktführenden langwirksamen Amylin-Analogon zur Behandlung von Adipositas. Nachdem alle behördlichen Auflagen erfüllt wurden, ist diese Vereinbarung nun vollständig wirksam. Zum anderen veröffentlichte das Unternehmen vielversprechende Zwischenergebnisse aus der Phase-1-Studie seines Adipositas-Wirkstoffs GUBamy, die eine deutliche dosisabhängige Gewichtsreduktion bei den Probanden zeigten. Im 2-mg-Dosierungsarm wurde nach 43 Tagen ein mittlerer Gewichtsverlust von 7,77 Prozent erreicht, während die Placebo-Gruppe einen Gewichtszuwachs von 1,99 Prozent verzeichnete.

Wachstumspotenzial durch innovative Adipositas-Behandlung

GUBamy zeichnet sich durch eine bemerkenswert lange Halbwertszeit von 11 Tagen aus und wurde in den Studien gut vertragen, wobei die unerwünschten Nebenwirkungen überwiegend leicht und hauptsächlich auf den Magen-Darm-Trakt bezogen waren. Der Wirkstoff wird für die subkutane Verabreichung entwickelt und besitzt Potenzial sowohl als Einzeltherapie als auch in Kombination mit anderen Adipositas-Medikamenten wie GLP-1-Agonisten. Das 2008 gegründete und an der Nasdaq Kopenhagen notierte Unternehmen Gubra, das sich auf präklinische Auftragsforschung und peptidbasierte Arzneimittelentwicklung im Bereich Stoffwechsel- und Fibroseerkrankungen spezialisiert hat, beschäftigt rund 260 Mitarbeiter und erzielte 2024 einen Umsatz von 266 Millionen Dänischen Kronen. Das Geschäftsmodell von Gubra basiert auf zwei synergistischen Bereichen: CRO-Dienstleistungen, die einen stabilen Cashflow generieren, und dem Bereich Discovery & Partnerships mit erheblichem Entwicklungspotenzial durch mögliche Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren.

