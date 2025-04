The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.04.2025ISIN NameCA68620P7056 ORGANIGRAM HLDGS INC.CA1199181001 BUHLER INDUSTRIES INC.CA29872T1003 EURO MANGANESE INC.CA40432D1050 HTC PURENERGY INC.CA50203F2052 LI-METAL CORP.DE000A254V12 DT.KONSUM REIT-AG NEUEDE000DDA0XA2 DZ BANK IS.C205 20/30 VARDE000DFK0EB6 DZ BANK IS.C218 20/30DE000DFK0GS5 DZ BANK IS.C246 21/26US91829F1049 VOXX INTL CORP. A DL-,01US98979Y1064 ZOZO INC. UNSP.ADR 0,20