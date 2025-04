Forte Enterprise, der Vorzeige-Quantencomputer von IonQ mit einer Leistung von AQ36, ist jetzt weltweit in der Produktion über IonQ Quantum Cloud und Amazon Braket verfügbar

IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Unternehmen in der Quantencomputer- und Netzwerkbranche, gab heute bekannt, dass der kürzlich in Betrieb genommene Quantencomputer IonQ Forte Enterprise nun offiziell für Kunden weltweit über Amazon Braket, einen verwalteten Quantencomputing-Service von Amazon Web Services (AWS), sowie über die IonQ Quantum Cloud verfügbar ist. IonQ Forte Enterprise gesellt sich zu IonQ Aria und IonQ Forte als ein weiterer IonQ-Quantencomputer, der die hohen Anforderungen von Amazon an die kommerzielle Verfügbarkeit erfüllt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250401106579/de/

Rendering of a Forte Enterprise-powered data center.

"Heute feiern wir die weltweite Verfügbarkeit von IonQ Forte Enterprise unserem Flaggschiff-Quantencomputer. Das Ziel von IonQ ist es, unsere Quantentechnologien in die Hände von Entwicklern zu geben, damit sie neue kommerzielle Anwendungen erstellen und entwickeln können, um einige der komplexesten Probleme von heute zu lösen", sagte Niccolo de Masi, Präsident und CEO von IonQ. "Durch die Zusammenarbeit mit AWS wird Forte Enterprise für neue und bestehende Kunden zugänglich, damit sie unsere Quantencomputersysteme für reale Auswirkungen nutzen können."

Amazon Braket ist ein vollständig verwalteter AWS-Service, der Forschern, Wissenschaftlern und Entwicklern den Einstieg in das Quantencomputing erleichtert. Kunden können nun über Amazon Braket auf IonQ Forte Enterprise zugreifen, um mit der Entwicklung von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen, Fertigung, Pharmazie und mehr zu beginnen.

IonQ Forte Enterprise bietet AWS- und IonQ-Quantum-Cloud-Kunden Zugang zur AQ36-Leistung und eröffnet Unternehmenskunden neue Möglichkeiten, Anwendungen zu entwickeln, die einen bedeutenden geschäftlichen Einfluss haben und komplexe Herausforderungen bewältigen. Diese Nachricht baut auf den jüngsten Kundenerfolgen mit der Forte-Generation von IonQ auf. Ansys ein führendes Unternehmen in der Computer-Aided-Engineering-Branche (CAE) nutzte IonQ Forte, um mit der Multiphysik-Software Ansys LS-DYNA® Anwendungen für die Entwicklung lebensrettender medizinischer Geräte zu erstellen.

IonQ Forte Enterprise ist mit einem Rack-montierten Formfaktor und geringeren Anforderungen an den Energieverbrauch und die Umweltisolierung ausgestattet und wurde für die Optimierung moderner Rechenzentrumsumgebungen entwickelt. Mit der Markteinführung von IonQ Forte Enterprise baut IonQ seine globale Präsenz im Bereich Rechenzentren weiter aus. Zu den Standorten gehören nun auch Washington, D.C., Seattle, Washington, und Basel, Schweiz, wodurch die Rolle von IonQ als führender Anbieter von Quantencomputern für Unternehmen und reale Anwendungen gefestigt wird.

Weitere Informationen zu den neuesten Innovationen von IonQ finden Sie unter www.ionq.com.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen in der Quantencomputer- und Netzwerkbranche und liefert Hochleistungssysteme, die auf die Lösung der größten und komplexesten kommerziellen und Forschungsanwendungsfälle der Welt abzielen. Die Quantencomputer der aktuellen Generation von IonQ, IonQ Forte und IonQ Forte Enterprise, sind die neuesten in einer Reihe von hochmodernen Systemen mit 36 algorithmischen Qubits. Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden im Newsweek's 2025 Excellence Index 1000, in der Forbes-Liste der erfolgreichsten Mid-Cap-Unternehmen 2025 und in den 100 besten mittelgroßen Arbeitsplätzen in Washington DC und Seattle von Built In 2025 gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputer zugänglicher und leistungsfähiger als je zuvor. Weitere Informationen finden Sie unter IonQ.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern identifiziert werden. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Wörter "zugänglich", "adressieren", "abzielen", "verfügbar", "bauen", "innovativ", "liefern", "konzipieren", "entwickeln", "erweitern", "Ziel", "Wachstum", "innovativ", "Auswirkung", "wirkungsvoll", "aktuell", "führend", "machen", "Möglichkeiten", "verfestigen", "lösen" und andere ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zu diesen Aussagen gehören solche, die sich auf die Quantencomputer-Fähigkeiten und -Pläne von IonQ beziehen, auf die Technologie von IonQ, die in Zukunft kommerzielle Quantenvorteile bringen wird, auf die Relevanz und den Nutzen der Quantencomputer von IonQ, auf die Effektivität und die zukünftigen Auswirkungen der heute verfügbaren Angebote von IonQ sowie auf die Skalierbarkeit, Energieeffizienz, Zugänglichkeit, Leistung, Wirkung und Marktreife der Angebote von IonQ. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit von IonQ, seinen technischen Fahrplan umzusetzen; Veränderungen in den wettbewerbsintensiven Branchen, in denen IonQ tätig ist, einschließlich der Entwicklung konkurrierender Technologien; die Fähigkeit von IonQ, und die Fähigkeit der Kunden, aus den Angeboten von IonQ einen Mehrwert zu generieren; die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen, Roadmaps und andere Erwartungen umzusetzen, Partnerschaften und Möglichkeiten zu identifizieren und zu realisieren sowie neue und bestehende Kunden zu gewinnen; die Fähigkeit von IonQ, effektiv in neue Märkte einzutreten; die Fähigkeit von IonQ, Dienstleistungen und Produkte innerhalb der derzeit erwarteten Zeitpläne zu liefern; und Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die die globale Zugänglichkeit von IonQ beeinflussen. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Einreichungen des Unternehmens offengelegt werden, sorgfältig abwägen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten regelmäßigen Finanzberichts (10-Q oder 10-K) von IonQ, der bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde, beschriebenen. In diesen Einreichungen werden andere wichtige Risiken und Unwägbarkeiten identifiziert und angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. IonQ gibt keine Gewähr dafür, dass es seine Erwartungen erfüllen wird.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250401106579/de/

Contacts:

IonQ Medienkontakt:

Jane Mazur

Press@ionq.co



IonQ Investorenkontakt:

investors@ionq.co