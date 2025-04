Der Elastomer-Spezialist präsentiert trotz Marktherausforderungen verbesserte Kennzahlen für 2024 und lädt zur 136. ordentlichen Hauptversammlung in Wien ein.

Die Semperit-Aktie schloss am 1. April 2025 bei 14,48 Euro, was einem Tagesverlust von 2,03% entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche verzeichnet das Papier seit Jahresbeginn einen beachtlichen Zuwachs von 19,28% und liegt damit deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt. Das Unternehmen hat kürzlich zur 136. ordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am 23. April 2025 um 10:00 Uhr im Novotel Wien Hauptbahnhof stattfinden wird. Die Unterlagen zur Versammlung inklusive des Jahresfinanzberichts 2024 und des Corporate Governance Berichts sind bereits auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Semperit trotz eines herausfordernden Marktumfelds solide Finanzergebnisse. Der Umsatz belief sich auf 676,6 Millionen Euro, was einem leichten Rückgang von 0,8% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders positiv entwickelte sich das EBITDA, das um 21,1% auf 84,9 Millionen Euro anstieg. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 2,3 Prozentpunkte auf 12,5%. Nach einem Verlust von 17,1 Millionen Euro im Vorjahr konnte das Unternehmen wieder ein positives Ergebnis nach Steuern von 11,5 Millionen Euro erwirtschaften. Der Free Cashflow steigerte sich sogar um 74% auf 45,8 Millionen Euro.

Ausblick für das laufende Jahr

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Semperit ?

Für das erste Quartal 2025 hat Semperit bereits eine Ergebnisprognose veröffentlicht, die allerdings unter den Vorjahreswerten liegen wird. Diese verhaltene Prognose spiegelt sich auch in der aktuellen Kursentwicklung wider, wobei die Aktie in den letzten sieben Tagen um 3,34% nachgab. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet das Unternehmen ein operatives EBITDA zwischen 70 und 90 Millionen Euro.

Trotz der kurzfristigen Herausforderungen zeigt die langfristige Entwicklung ein positives Bild. Im 12-Monats-Vergleich konnte die Semperit-Aktie um 22,71% zulegen. Mit dem aktuellen Kurs liegt das Papier nur 4,23% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 15,12 Euro, das am 24. März 2025 erreicht wurde, aber ganze 41,13% über dem 52-Wochen-Tief von 10,26 Euro vom 29. Juli 2024.

Strategische Neuausrichtung

Semperit konzentriert sich als Elastomer-Spezialist vorwiegend auf industrielle Anwendungen und bedient diverse Branchen wie Fahrzeugbau, Gesundheitswesen und Industrie. Durch zielgerichtete strategische Neuausrichtungen und gezielte Investitionen arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, seine Marktposition zu stärken und den Herausforderungen des globalen Marktes effektiv zu begegnen. Die bevorstehende Hauptversammlung wird Aktionären die Möglichkeit bieten, sich über die zukünftige strategische Ausrichtung zu informieren und an wichtigen Unternehmensentscheidungen mitzuwirken.

Anzeige

Semperit-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Semperit-Analyse vom 1. April liefert die Antwort:

Die neusten Semperit-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Semperit-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Semperit: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...