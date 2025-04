Der Finanzlösungsanbieter wurde zum führenden Unternehmen im Magic Quadrant ernannt, erhöht die Aktionärszahlungen und stärkt sein Nachhaltigkeitsprofil.

Wolters Kluwer wurde im Gartner Magic Quadrant für Financial Close and Consolidation Solutions 2025 als Leader eingestuft. Die Aktie des Unternehmens schloss am Dienstag bei 143,95 Euro und liegt damit rund 10,5 Prozent unter dem Wert zu Jahresbeginn. Die Auszeichnung würdigt besonders die Leistungsfähigkeit der CCH Tagetik Intelligent Platform, mit der Unternehmen ihre finanziellen Abschlussprozesse optimieren können.

Karen Abramson, CEO von Wolters Kluwer Corporate Performance & ESG, unterstrich, dass diese Anerkennung das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Produktqualität und Innovation hervorhebt. Die Einstufung als Leader im renommierten Gartner-Ranking könnte für das Unternehmen wichtige Marktvorteile bringen, obwohl die Aktie derzeit fast 21 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 182,10 Euro notiert, das am 12. Februar 2025 erreicht wurde.

Dividendenerhöhung und finanzielle Stabilität

Der Vorstand von Wolters Kluwer hat eine Erhöhung der Dividende auf 1,50 Euro beschlossen. Diese Entscheidung unterstreicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens und seine Verpflichtung gegenüber den Aktionären. Die Dividendenauszahlung ist für den 11. Juni 2025 geplant. Die Dividendenerhöhung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie mit einem RSI-Wert von 80,2 technisch überkauft erscheint, was auf eine hohe Nachfrage in den letzten Handelswochen hindeutet.

Engagement im Bereich Nachhaltigkeit

Wolters Kluwer nahm kürzlich am Sustainable Performance Forum (SPF) 2025 in Chicago teil, das vom 31. März bis zum 2. April stattfand. Auf diesem Forum wurden aktuelle Herausforderungen und Lösungen im Bereich der nachhaltigen Unternehmensführung diskutiert. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung zeigt das wachsende Engagement des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit und ESG-Berichterstattung, was angesichts steigender regulatorischer Anforderungen in diesem Bereich zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die Beteiligung an Branchenveranstaltungen wie dem SPF bietet Wolters Kluwer nicht nur die Möglichkeit, seine Expertise zu präsentieren, sondern auch wertvolle Einblicke in Markttrends zu gewinnen. Dies könnte besonders wichtig sein, da das Unternehmen derzeit mit einer erhöhten Volatilität von annualisierten 42,84 Prozent über die letzten 30 Tage konfrontiert ist und nahezu 9 Prozent unter seinem 200-Tage-Durchschnitt notiert.

