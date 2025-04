NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF von 60 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan kappte seine operative Ergebnisprognose für das erste in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Anfang Mai. Die Endmärkte der Ludwigshafener zeigten keine Besserung. Er sieht aber weiter zahlreiche Stellschrauben, dank derer sich BASF besser entwickeln kann als andere in der Branche./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2025 / 12:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BASF111