COMMERZBANK - Die Commerzbank beobachtet immer mehr betrügerische Angriffe auf ihre Kundschaft. "Die Zahl der Phishing-Attacken ist bei uns im vergangenen Jahr um einen mittleren zweistelligen Prozentwert gestiegen", sagte Risikovorstand Bernd Spalt dem Handelsblatt. Die Höhe der dadurch für die Bank entstanden Schäden sei hingegen konstant geblieben. "Das liegt sicher auch an unseren Maßnahmen, sowohl die Kundinnen und Kunden als auch unsere Beschäftigten für diese Risiken zu sensibilisieren. Das ist wichtig, denn die Angriffe werden auch wegen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz immer professioneller." (Handelsblatt)

DM - Christoph Werner, der Chef der Drogeriemarktkette dm, hat den Einstieg der Drogeriekette in den Apothekenmarkt angekündigt. Das Unternehmen werde künftig apothekenpflichtige, aber nicht verschreibungspflichtige Medikamente online verkaufen. "Wir sehen, dass es einen Rückgang der Anzahl an Apotheken gibt. Und es gibt die Online-Apotheken. Deswegen müssen wir unser Sortiment aufbohren und das reinbringen, was Kunden auch sonst finden können", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Angeboten würden etwa Tests, Vitaminpräparate, Nahrungsergänzungsmittel oder Kopfschmerzmittel. (Süddeutsche Zeitung)

SPINNCLOUD - Das Start-up Spinncloud erwägt, in die USA umzuziehen. "Die Versuchung ist groß", sagte Co-Gründer Christian Eichhorn dem Handelsblatt. Hierzulande fehle es sowohl an Kapital als auch an Kunden. Die junge Firma aus Dresden wird in Branchenkreisen als ambitioniertestes Chip-Startup Europas bezeichnet. Bis zum Spätsommer will Eichhorn 100 Millionen Euro bei Finanzinvestoren einsammeln. In den USA sei das für ein Startup aus der Halbleiterbranche kein Problem, so der Unternehmer. Ob dies in Deutschland gelinge, sei jedoch fraglich. (Handelsblatt)

BAYER - Der Pharmachef von Bayer ist mit Blick auf die Pipeline beinahe euphorisch und erwartet 2027 wieder Wachstum. "Wir haben das Pharmageschäft in den vergangenen fünf Jahren völlig neu aufgestellt. Dadurch stellt sich der Patentablauf von Xarelto nicht mehr als Patentklippe, sondern vielmehr als Umsatzdelle dar", sagte Stefan Oelrich der Börsen-Zeitung. "Wir haben sechs Blockbusterkandidaten am Start. Das ist einzigartig in der Bayer-Historie. Nie zuvor haben wir gleichzeitig so viele große Produkte eingeführt." (Börsen-Zeitung)

BECTON DICKINSON - Der Medizingerätehersteller Becton Dickinson hat Gespräche über den Verkauf seiner 21 Milliarden US-Dollar schweren Life-Sciences-Sparte aufgenommen und dabei Konkurrenten wie Thermo Fisher Scientific und Danaher ins Visier genommen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. Die Gespräche befänden sich noch in einem frühen Stadium. Becton werde bis zum Sommer weitere Pläne für die Veräußerung bekannt geben. (Financial Times)

MASORANGE - Die Private-Equity-Eigentümer des spanischen Telekomkonzerns MasOrange erwägen einen Börsengang des Unternehmens im nächsten Jahr. Der größte Mobilfunknetzbetreiber Spaniens ist aus einer milliardenschweren Fusion zwischen dem französischen Unternehmen Orange Espana und dem von Private Equity unterstützten Telekomanbieter Masmovil hervorgegangen. Nach einer zweijährigen Sperrfrist, die im April 2026 ausläuft, können beide Seiten einen Börsengang einleiten. Nach Angaben von drei informierten Personen führen die Eigentümer von Masmovil - KKR, Cinven und Providence Equity Partners - vorläufige Gespräche über Optionen für das Unternehmen, die auch einen Börsengang in Spanien im nächsten Jahr umfassen könnten. Es seien noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen worden. (Financial Times)

