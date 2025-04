Das Instrument 2NH ES0105043006 NATURHOUSE HEALTH EO-,05 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.04.2025 und ex Kapitalmassnahme am 03.04.2025The instrument 2NH ES0105043006 NATURHOUSE HEALTH EO-,05 EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.04.2025 and ex capital adjustment on 03.04.2025Das Instrument E06A AU0000022451 EURO MANGANESE CDI/1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.04.2025 und ex Kapitalmassnahme am 03.04.2025The instrument E06A AU0000022451 EURO MANGANESE CDI/1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.04.2025 and ex capital adjustment on 03.04.2025Das Instrument Q3Q0 CA25472M1077 DISCOVERY LITHIUM INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.04.2025 und ex Kapitalmassnahme am 03.04.2025The instrument Q3Q0 CA25472M1077 DISCOVERY LITHIUM INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.04.2025 and ex capital adjustment on 03.04.2025Das Instrument SPC DE000A3CQ5L6 STAIGE ONE AG INH O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.04.2025The instrument SPC DE000A3CQ5L6 STAIGE ONE AG INH O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.04.2025Das Instrument PEG US69526K1051 PACTIV EVERGREEN DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 02.04.2025The instrument PEG US69526K1051 PACTIV EVERGREEN DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 02.04.2025Das Instrument 5JA1 SE0006343745 SPRINT BIOSCIENCE AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 02.04.2025 und ex Kapitalmassnahme am 03.04.2025The instrument 5JA1 SE0006343745 SPRINT BIOSCIENCE AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 02.04.2025 and ex capital adjustment on 03.04.2025